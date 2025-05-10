Принятые в таможенные органы сотрудники принесли присягу

Сегодня, в 102-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялась церемония принесения к присяге новых сотрудников, принятых на службу в таможенные органы.

Сегодня, в 102-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялась церемония принесения к присяге новых сотрудников, принятых на службу в таможенные органы.

Как сообщает Report, церемония состоялась на Площади государственного флага.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна, затем минутой молчания была почтена память общенационального лидера и шехидов, отдавших жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров отметил, что церемония традиционно проводится в знаменательный день, поскольку восстановление и развитие всех сфер в нашей независимой республике, в том числе и таможенной системы, стало возможным именно благодаря вниманию и заботе великого лидера, его дальновидной, продуманной политике.