Принят план по управлению отходами в Карабахе

Под председательством председателя наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Təmiz Şəhər", министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева прошло заседание с участием членов наблюдательного совета, председателя правления и членов "Təmiz Şəhər" и представителей Инвестиционного холдинга Азербайджана.
Как передает Report со ссылкой на ОАО, в ходе заседания обсудили стратегию общества, инвестиции и деятельность по назначениям.
В то же время, участники заседания рассмотрели будущую деятельность общества по созданию и управлению на основании современных стандартов системы сбора, перевозки, размещения и утилизации отходов на освобожденных от оккупации территориях. На заседании были обсуждены краткосрочные и долгосрочные планы для эффективности проекта по управлению отходами на этих территориях и приняты соответствующие решения.
Состав Наблюдательного совета "Təmiz Şəhər" был переформирован в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 22 сентября 2021 года.