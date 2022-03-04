Принят план по управлению отходами в Карабахе

Под председательством председателя наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Təmiz Şəhər", министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева прошло заседание с участием членов наблюдательного совета, председателя правления и членов "Təm

Под председательством председателя наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Təmiz Şəhər", министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева прошло заседание с участием членов наблюдательного совета, председателя правления и членов "Təmiz Şəhər" и представителей Инвестиционного холдинга Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ОАО, в ходе заседания обсудили стратегию общества, инвестиции и деятельность по назначениям.

В то же время, участники заседания рассмотрели будущую деятельность общества по созданию и управлению на основании современных стандартов системы сбора, перевозки, размещения и утилизации отходов на освобожденных от оккупации территориях. На заседании были обсуждены краткосрочные и долгосрочные планы для эффективности проекта по управлению отходами на этих территориях и приняты соответствующие решения.

Состав Наблюдательного совета "Təmiz Şəhər" был переформирован в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 22 сентября 2021 года.