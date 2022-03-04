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Принят план по управлению отходами в Карабахе

Принят план по управлению отходами в Карабахе Под председательством председателя наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Təmiz Şəhər", министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева прошло заседание с участием членов наблюдательного совета, председателя правления и членов "Təm
Бизнес
4 марта 2022 г. 14:04
Принят план по управлению отходами в Карабахе

Под председательством председателя наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Təmiz Şəhər", министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева прошло заседание с участием членов наблюдательного совета, председателя правления и членов "Təmiz Şəhər" и представителей Инвестиционного холдинга Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ОАО, в ходе заседания обсудили стратегию общества, инвестиции и деятельность по назначениям.

В то же время, участники заседания рассмотрели будущую деятельность общества по созданию и управлению на основании современных стандартов системы сбора, перевозки, размещения и утилизации отходов на освобожденных от оккупации территориях. На заседании были обсуждены краткосрочные и долгосрочные планы для эффективности проекта по управлению отходами на этих территориях и приняты соответствующие решения.

Состав Наблюдательного совета "Təmiz Şəhər" был переформирован в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 22 сентября 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda tullantıların idarə edilməsi üzrə planlar qəbul edilib

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