Принят новый госстандарт по управлению удовлетворенностью потребителей

В целях обеспечения, повышения удовлетворенности потребителей в Азербайджане, а также повышения качества в этой области принят новый государственный стандарт AZS ISO 10002:2022 “Управление качеством - удовлетворенность потребителей – руководство по управл

В целях обеспечения, повышения удовлетворенности потребителей в Азербайджане, а также повышения качества в этой области принят новый государственный стандарт AZS ISO 10002:2022 “Управление качеством - удовлетворенность потребителей – руководство по управлению жалобами в организации”.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по антимонополии и контролю за потребительским рынком при Минэкономики.

Согласно информации, проект стандарта, представленный Ассоциацией качества, был утвержден азербайджанским институтом стандартизации при Государственной службе и внесен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Государственный стандарт содержит международные процедуры по разработке и внедрению эффективного и действенного процесса управления жалобами по всем видам деятельности (коммерческой и некоммерческой), включая электронную торговлю.