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Принят новый госстандарт о Государственном флаге

Принят новый госстандарт о Государственном флаге Азербайджанский институт стандартизации, подведомственный Государственной службе по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял обновленный государственный стандарт AZS 001-2023 “Государственный фл
Бизнес
6 ноября 2023 г. 13:05
Принят новый госстандарт о Государственном флаге

Азербайджанский институт стандартизации, подведомственный Государственной службе по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял обновленный государственный стандарт AZS 001-2023 “Государственный флаг. Технические условия“ вместо государственного стандарта AZS 001-2006 "Государственный флаг. Технические условия".

Об этом сообщает Report со ссылкой на государственную службу.

Согласно информации, данный стандарт распространяется на государственный флаг и определяет технические требования к его изготовлению.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Bayrağı haqqında yeni dövlət standartı qəbul edilib

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