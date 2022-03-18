Принят новый госстандарт по системе штрихкодирования

В целях совершенствования национальной системы стандартизации, присвоения уникального международного идентификационного номера товара (GTIN) и обеспечения правильного использования штрихкодов на основе GTIN принят новый государственный стандарт AZS 907-20

В целях совершенствования национальной системы стандартизации, присвоения уникального международного идентификационного номера товара (GTIN) и обеспечения правильного использования штрихкодов на основе GTIN принят новый государственный стандарт AZS 907-2022 "Автоматическая идентификация. Штриховое кодирование. Общие положения. Правила формирования, выделения, регистрации, применения и контроля товарных номеров в системе GS1".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Проект нового стандарта был принят Азербайджанским институтом стандартизации при Госслужбе и включен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Применение стандарта послужит приведению процедур штрихового кодирования в стране в соответствие с международными требованиями, обеспечению идентификации продукции в единой системе и укреплению экспортного потенциала.