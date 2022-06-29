Приморский край и Азербайджан намерены увеличить товарооборот

Приморский край России и Азербайджан заинтересованы в расширении торгового оборота, а также запуске совместных проектов в сфере туризма.

Приморский край России и Азербайджан заинтересованы в расширении торгового оборота, а также запуске совместных проектов в сфере туризма.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом было сказано в ходе встречи первого вице-губернатора – председателя правительства Приморского края Веры Щербиной с исполняющим обязанности генконсула Азербайджана в Екатеринбурге Шохратом Мустафаевым.

Щербина отметила, что торговый оборот между Приморьем и Азербайджаном в прошлом году значительно вырос к уровню предыдущего: с 524 тыс. долларов до 1,5 млн – почти в три раза. Экспорт из Приморского края в Азербайджан увеличился в пять раз, импорт из Азербайджана в Приморский край – в два раза.

"Товарооборот между нашими странами растет. Увеличивается экспорт приморской продукции. Предлагаем рассмотреть возможности для импорта из Приморского края сырьевых ресурсов. Здесь и руда, и концентраты цветных и драгоценных металлов – свинец, цинк, медь, вольфрам, серебро, золото. Стоит обратить внимание на рыбу и рыбопродукцию. Дикий лосось – очень качественная и востребованная продукция, ее активно покупают на западе нашей страны и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", – заявила она.

Кроме того, Щербина обратила внимание на возможности для импорта из Приморья в будущем судов и летательных аппаратов, в том числе многофункциональных вертолетов.

Она напомнила, что 5-8 сентября во Владивостоке состоится главное отраслевое событие года для всего региона – Восточный экономический форум.

"Мы активно к нему готовимся. Многие подтвердили свое участие. Тема туризма очень актуальна, планируем ее обсуждать. Действуют льготные режимы, действует Свободный порт Владивосток. Если бизнесу Азербайджана интересно, всегда можно встретиться и обсудить. Мы готовы оказать все необходимое содействие при реализации совместных проектов", – подчеркнула Щербина.