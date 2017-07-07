Примерно половина населения Азербайджана являются курильщиками

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Согласно расчетам, около 47% населения Азербайджана являются курильщиками. Они выкуривают в среднем 15 сигарет в день.

Как сообщает Report, об этом сказал менеджер Всемирного банка по Азербайджану Навид Гасан Нагви на семинаре по налогообложению табачных изделий в Баку.

По его словам, употребление табака приводит к уменьшению среднего возраста по стране: "Привлечение этой сферы к налогообложению в период уменьшения нефтяных доходов будет способствовать как снижению числа курильщиков, так и росту бюджетных поступлений. Уровень бедности сейчас растет в результате экономических потрясений. Необходимо провести реформы в связи с налогообложением табачных изделий".