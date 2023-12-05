​​​​​​​Применение цифровизации в экономике Азербайджана будет ускорено

Применение цифровизации в экономике Азербайджана будет ускорено

Применение цифровизации в экономике Азербайджана будет ускорено.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, об этом первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев сказал на встрече с делегацией во главе с Айтугом Гёксу, руководителем по связям с правительствами Центров четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума.

Представители Всемирного экономического форума и Центра анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики обсудили реализацию проектов в области цифровой экономики, искусственного интеллекта.

Стороны отметили важность проводимых в Баку Инновационного саммита InMerge и семинара по прямым цифровым иностранным инвестициям для стимулирования внедрения инноваций в экономику.