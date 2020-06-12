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AZPROMO: Прилагаются усилия для продвижения азербайджанских товаров в Украине

Прилагаются усилия для продвижения азербайджанских товаров в Украине

При организации Торгово-промышленной палаты Украины и по инициативе послов Азербайджана и Украины была проведена онлайн-конференция на тему "Украина-Азербайджан: экономическое сотрудничество в эпоху глобальных вызовов".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Украине.

Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова отметила, что в период пандемии экономические и торговые связи между двумя странами успешно продолжаются:

"Существует огромный потенциал для дальнейшего увеличения товарооборота между двумя странами. Следует расширить господдержку для пересмотра тарифов на перевозки и более эффективной деятельности торговых домов. Для украинских компаний выгодно и безопасно инвестировать в Азербайджан".

Исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев отметил, что торговые дома Азербайджана в Украине прилагают усилия для продвижения национальной продукции на украинских рынках.

Отметим, что перед онлайн-конференцией состоялась встреча Э.Ахундовой с председателем Торгово-промышленной палаты Украины Геннадием Чижиковым.

Эльмира Ахундова

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