Прибыли российских компаний рухнули до минимума за два года

Высокие ставки и рост издержек привели к тому, что финансовый результат российских компаний (прибыли минус убытки - ред.) в сентябре оказался худшим за два года.

Высокие ставки и рост издержек привели к тому, что финансовый результат российских компаний (прибыли минус убытки - ред.) в сентябре оказался худшим за два года.

Как передает Report со ссылкой на данные Росстата, за девять месяцев 2024 года показатель составил 21,37 трлн руб. (около $189 млрд).

В сентябре финрезультат составил рекордно низкие 1,34 трлн руб. В последний раз компании зарабатывали меньше двумя годами ранее — чуть меньше триллиона в сентябре 2022 г. До сентября прибыли компаний немного отставали от рекордного прошлого года (в январе–августе — на 5,8%), но результат за девять месяцев на 19,1% хуже, чем годом ранее.

Минфин РФ уже бьет тревогу: он отмечает сокращение поступлений налога на прибыль.

"На 20 ноября поступления налога на прибыль снизились к аналогичному периоду прошлого года на 7%, на 357 млрд рублей, если быть точным", — заявил министр Антон Силуанов, признавшись, что это стало для правительства неожиданным. Хуже всего, по его словам, обстоят дела в угольных регионах: "Если посмотреть на субъекты, у кого наиболее сложная ситуация с налогом на прибыль, это Кемеровская область — минус 59%, Новгородская, Мурманская, Бурятия, Еврейская, Вологодская и так далее. Ситуация понятна. Это либо сырьевые угольные отрасли, либо те регионы, где есть предприятия экспортно-ориентированные, по которым экспорт, по тем или иным причинам, сократился".

Российский бизнес страдает от роста издержек и высоких ставок, которыми Центробанк пытается сдержать инфляцию. В опросах Центробанка и S&P Global предприятия называют одной из главных проблем стремительный рост издержек. Острейший кадровый кризис (безработица в октябре опять обновила рекорд — 2,3%) заставляет повышать зарплаты. В сентябре они были на 17,8% больше, чем в сентябре 2023 г., а в реальном выражении рост составил 8,4%.