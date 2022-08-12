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Прибыль Государственного рекламного агентства Азербайджана сократилась на 31%

Прибыль Государственного рекламного агентства Азербайджана сократилась на 31% Государственное рекламное агентство Азербайджана (ADRA) завершило 2021 год с прибылью в 933 тысячи манатов.
Бизнес
12 августа 2022 г. 18:27
Прибыль Государственного рекламного агентства Азербайджана сократилась на 31%

Государственное рекламное агентство Азербайджана (ADRA) завершило 2021 год с прибылью в 933 тысячи манатов.

Как передает Report со ссылкой на финансовый отчет Агентства, это на 30,7 процента меньше, чем в 2020 году.

В прошлом году доходы ADRA составили 6,43 млн манатов (на 3,5 процента больше, чем в 2020 году), в том числе 5,96 млн манатов от рекламных сборов (на 1,2 процента больше), а прочие доходы составили 470 тыс. манатов (на 45,5 процента больше).

За отчетный период расходы Агентства составили 5,497 млн ​​манатов (+ 13 %), в том числе расходы на персонал 3,778 млн манатов (+ 20,2%), амортизационные расходы по основным средствам и нематериальным активам - 470 тыс. манатов (- 15,3%), арендные расходы - 441 тыс. манатов (-2,2%), расходы на ремонт и содержание составили 100 тыс. манатов (+ 17,6%), командировочные расходы - 36 тыс. манатов (+ 33,3%), прочие расходы - 670 тысяч манатов (+ 27,9%).

По состоянию на 1 января текущего года активы составляли 7,694 млн манатов, что на 22 процента больше, чем аналогичный показатель прошлого года. За отчетный период обязательства Агентства увеличились в 31,3 раза, до 469 тысяч манатов, а балансовый капитал увеличился на 14,8 процента, до 7,225 млн манатов.

ADRA было создано как публичное лицо юридического права указом главы государства от 20 июня 2017 года. Уставный капитал Агентства составляет 10 тысяч манатов. Ведомство осуществляет единое регулирование и контроль в сфере размещения рекламных носителей на открытой местности, подготовки и размещения на них рекламы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyinin mənfəəti 31% azalıb

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