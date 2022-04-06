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Прибыль "Центра экспертизы потребительских товаров" выросла на 2%

Прибыль "Центра экспертизы потребительских товаров" выросла на 2% ООО “Центр экспертизы потребительских товаров”, принадлежащее Министерству экономики, завершило 2021 год с прибылью в 1,226 млн манатов.
Бизнес
6 апреля 2022 г. 17:54
Прибыль Центра экспертизы потребительских товаров выросла на 2%

ООО “Центр экспертизы потребительских товаров”, принадлежащее Министерству экономики, завершило 2021 год с прибылью в 1,226 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это на 1,9% больше, чем в 2020 году.

В прошлом году общие доходы “Центра экспертизы потребительских товаров” составили 5,081 млн манатов (на 10,4% больше, чем годом ранее), в том числе основные операционные доходы - 5,07 млн манатов (на 10,1% больше) и другие операционные доходы - 12 тыс манатов.

Общие расходы организации за отчетный период составили 3,856 млн манатов (на 13,4% больше, чем годом ранее), в том числе расходы на персонал - 3,493 млн манатов (на 13% больше), амортизационные расходы - 123 тыс манатов (в 2,1 раза больше), прочие операционные расходы - 239 тыс манатов (в 2 раза больше).

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Версия на азербайджанском языке “İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi”nin mənfəəti 2% artıb

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