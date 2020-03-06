​Прибыль Azercell Telecom увеличилась

Чистая прибыль Azercell Telecom по итогам 2019 года составила 101,178 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это на 1% больше по сравнению с показателем за 2018 год.

В прошлом году операционные доходы компании составили 435,681 млн манатов (+3,4%), операционные расходы - 306,694 млн манатов (+7,2%), финансовые доходы - 2,181 млн манатов (рост в 2,9 раза), финансовые расходы – 870 тыс. манатов (в прошлом году не было), уплата налога на прибыль - 29,12 млн манатов (-18%).

Общие активы Azercell Telekom по состоянию на 1 января этого года составили 1 162,841 млн манатов, что на 12,7% больше прошлогоднего показателя. Обязательства Azercell Telecom увеличились на 30,7% - до 126,896 млн манатов, балансовый капитал – на 10,8%, составив 1 035,945 млн манатов.

Напомним, что Azercell Telecom был создан в 1996 году. Уставный капитал компании составляет 42,08 млн манатов. Акционерами компании являются ООО AzInTelecom (51,3%), турецкая компания Cenay İletisim (42,2%), мальтийская компания FA Invest (6,5%).