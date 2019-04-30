Прибыль Airbus снизилась из-за запрета Германии на поставки вооружений Эр-Рияду

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Авиастроительная корпорация Airbus понесла значительные финансовые потери из-за введенного Германией запрета на поставки вооружений Саудовской Аравии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных компанией финансовых данных за первый квартал 2019 года.

В целом чистая прибыль Airbus по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 86% и составляет 40 млн евро. Снижение показателя составило 368 млн евро. В частности, запрет на поставки в Саудовскую Аравию привел к потере дохода в размере 190 млн евро.

Берлин в марте объявил о продлении на шесть месяцев ранее введенного эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии в связи с ее участием в вооруженном конфликте в Йемене. Это коснулось и комплектующих к различной технике, выпускаемой европейской авиастроительной корпорацией Airbus.

В своем финансовом отчете корпорация также признала, что "стоимость программы по самолетам A380 привела к потере 61 млн евро". Компания вынуждена была прекратить выпуск этой широкофюзеляжной модели в начале года из-за низкого спроса на нее.