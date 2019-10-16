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При Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось экономическое совещание

При Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось экономическое со

15 октября при Президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве состоялось экономическое совещание.

Как сообщает Report, на совещании обсуждались социально-экономические итоги 9 месяцев 2019 года и проекты государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

На совещании выступил Президент Ильхам Алиев.

В обсуждениях выступили Первый вице-президент Мехрибан Алиева, премьер-министр Али Асадов, помощник Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров, министр финансов Самир Шарифов, министр экономики Шахин Мустафаев, министр налогов Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель Правления Центрального банка Эльман Рустамов, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Шахмар Мовсумов.

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