При поддержке KOBİA в Агалы открылся рынок

В селе Агалы Зангиланского района заработал рынок в целях удовлетворения потребностей жителей в товарах повседневного спроса.

В селе Агалы Зангиланского района заработал рынок в целях удовлетворения потребностей жителей в товарах повседневного спроса.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

На рынке, заработавшем при поддержке KOBİA, Общественного объединения бизнесменов и промышленников Турции и Азербайджана и турецкой компании Kolin, будет представлена продукция около 40 предпринимателей.

Общая площадь рынка 240 м². Наряду с продукцией, производимой в Агалы, здесь будут продаваться сельскохозяйственная продукция соседних районов, товары повседневного спроса, сувениры, ковры, текстильные изделия, изделия ручной работы и т. д.