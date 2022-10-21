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При поддержке KOBİA в Агалы открылся рынок

При поддержке KOBİA в Агалы открылся рынок В селе Агалы Зангиланского района заработал рынок в целях удовлетворения потребностей жителей в товарах повседневного спроса.
Бизнес
21 октября 2022 г. 10:23
При поддержке KOBİA в Агалы открылся рынок

В селе Агалы Зангиланского района заработал рынок в целях удовлетворения потребностей жителей в товарах повседневного спроса.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

На рынке, заработавшем при поддержке KOBİA, Общественного объединения бизнесменов и промышленников Турции и Азербайджана и турецкой компании Kolin, будет представлена продукция около 40 предпринимателей.

Общая площадь рынка 240 м². Наряду с продукцией, производимой в Агалы, здесь будут продаваться сельскохозяйственная продукция соседних районов, товары повседневного спроса, сувениры, ковры, текстильные изделия, изделия ручной работы и т. д.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA-nın dəstəyi ilə Ağalıda bazar fəaliyyətə başlayıb

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