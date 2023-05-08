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При поддержке Baku Steel Company проведены акции по посадке деревьев в связи со 100-летием Гейдара Алиева

При поддержке Baku Steel Company проведены акции по посадке деревьев в связи со 100-летием Гейдара Алиева Общенациональный лидер Гейдар Алиев, архитектор и основатель независимого Азербайджана, всегда уделял особое внимание проведению правильной политики в направлении улучшения экологической ситуации в стране, защиты окружающей среды и восстановления экологич
Бизнес
8 мая 2023 г. 16:00
При поддержке Baku Steel Company проведены акции по посадке деревьев в связи со 100-летием Гейдара Алиева

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, архитектор и основатель независимого Азербайджана, всегда уделял особое внимание проведению правильной политики в направлении улучшения экологической ситуации в стране, защиты окружающей среды и восстановления экологического баланса, а также повышению экологической осведомленности населения. Эта политика, заложенная великим лидером, в настоящее время также успешно осуществляется его достойным продолжателем, Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В стране проводятся плановые мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

В проектах социальной ответственности ЗАО "Baku Steel Company" руководствуется идеями великого лидера Гейдара Алиева, а также Президента Ильхама Алиева и продолжает их реализацию. Очередной такой проект был связан с именем нашего незабвенного лидера и 100-летием со дня его рождения. Так, при поддержке компании, в городах Баку и Сумгайыт в рамках "Года Гейдара Алиева" был проведен ряд акций по посадке деревьев.

Вначале, в ходе акции, организованной Исполнительной властью и муниципалитетом Наримановского района города Баку, в парке на пересечении улиц Ашига Молла Джумы и Гафура Мурада было посажено 100 деревьев с участием сотрудников ЗАО "Baku Steel Company".

Позже, работники Трубопрокатного цеха ЗАО "Baku Steel Company" присоединились к акции, организованной Исполнительной властью города Сумгайыт. В ходе акции они посадили 100 деревьев вдоль улицы Сульх, внеся свой вклад в улучшение экологической обстановки.

Кроме того, сотрудники компании приняли участие в акции по посадке деревьев, организованной возле Ходжасанского Жилого Комплекса совместно с Исполнительной властью Бинагадинского района города Баку. На территории, где проживают семьи шехидов и ветеранов, было посажено 100 деревьев и проведены работы по озеленению.

Целью проведения ряда акций, в ходе которых посажено в общей сложности 300 деревьев, было почтить светлую память великого лидера Гейдара Алиева, который всегда придавал большое значение защите окружающей среды и оздоровлению экологической ситуации в республике, продолжить заложенную общенациональным лидером традицию озеленения, пропагандировать среди людей экологическую культуру и бережное отношение к природе.

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Версия на английском языке ФотоTree planting campaigns dedicated to Heydar Aliyev held with support of Baku Steel Company 
Версия на азербайджанском языке Фото“Baku Steel Company”nin dəstəyi ilə Heydər Əliyevə həsr olunmuş ağacəkmə aksiyaları keçirilib

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