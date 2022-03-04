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Президентом Американской Торговой Палаты в Азербайджане впервые избрана женщина

Президентом Американской Торговой Палаты в Азербайджане впервые избрана женщина В Азербайджане прошли выборы в Совет директоров и на пост президента Американской Торговой Палаты ("AmCham Azerbaijan").
Бизнес
4 марта 2022 г. 09:30
Президентом Американской Торговой Палаты в Азербайджане впервые избрана женщина

В Азербайджане прошли выборы в Совет директоров и на пост президента Американской Торговой Палаты ("AmCham Azerbaijan").

Об этом Report сообщили в Палате.

По информации, Назрин Насруллаева-Мюдюроглу стала первой женщиной-президентом "AmCham Azerbaijan".

Она является выпускницей Гарвардской школы Кеннеди, имеет 25-летний стаж работы в государственном и частном секторах. Насруллаева-Мюдюроглу, являющаяся в настоящее время советником исполнительного директора Государственного нефтяного фонда, ранее 11 лет была исполнительным директором "AmCham Azerbaijan". При ней количество компаний-членов Палаты выросло с 90 до 300.

"AmCham Azerbaijan" осуществляет деятельность с 1996 года, в настоящее время объединяет в себе 250 членов-компаний, представляющих более 80% иностранных инвестиций в стране. Палата играет роль моста между правительством и частным сектором и ведет с госструктурами устойчивый результативный диалог, продвигает бизнес-интересы своих членов и вносит вклад в улучшение деловой атмосферы в Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоFirst woman elected as AmCham President
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda Amerika Ticarət Palatasına ilk dəfə qadın prezident seçilib

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