Президентом Американской Торговой Палаты в Азербайджане впервые избрана женщина

В Азербайджане прошли выборы в Совет директоров и на пост президента Американской Торговой Палаты ("AmCham Azerbaijan").

В Азербайджане прошли выборы в Совет директоров и на пост президента Американской Торговой Палаты ("AmCham Azerbaijan").

Об этом Report сообщили в Палате.

По информации, Назрин Насруллаева-Мюдюроглу стала первой женщиной-президентом "AmCham Azerbaijan".

Она является выпускницей Гарвардской школы Кеннеди, имеет 25-летний стаж работы в государственном и частном секторах. Насруллаева-Мюдюроглу, являющаяся в настоящее время советником исполнительного директора Государственного нефтяного фонда, ранее 11 лет была исполнительным директором "AmCham Azerbaijan". При ней количество компаний-членов Палаты выросло с 90 до 300.

"AmCham Azerbaijan" осуществляет деятельность с 1996 года, в настоящее время объединяет в себе 250 членов-компаний, представляющих более 80% иностранных инвестиций в стране. Палата играет роль моста между правительством и частным сектором и ведет с госструктурами устойчивый результативный диалог, продвигает бизнес-интересы своих членов и вносит вклад в улучшение деловой атмосферы в Азербайджане.