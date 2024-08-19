Президент: Возможности транспортировки грузов от 15 млн тонн в год и выше, это вполне реально

Возможности транспортировки грузов от 15 миллионов тонн в год и выше – до 30, это вполне реально.

Возможности транспортировки грузов от 15 миллионов тонн в год и выше – до 30, это вполне реально.

Как сообщает Report, об этом 19 августа заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Президент Азербайджана отметил, что подробно обсудил со своим российским коллегой реализацию проекта "Север-Юг", который имеет исключительно важное значение и для наших межгосударственных отношений, а также для вопросов, связанных с региональными транспортными коридорами, транспортными путями:

"Должен сказать, что на территории Азербайджана и железнодорожный, и автомобильный сегменты коридора "Север-Юг" полностью реализованы и успешно функционируют. На данный момент мы активно занимаемся модернизацией железнодорожного участка этого коридора, с тем чтобы повысить его пропускную способность. Мы говорим о возможности транспортировки грузов от 15 миллионов тонн в год и выше – до 30, и это вполне реально. В данном случае и Россия, и Азербайджан, я надеюсь, и другие участники этого коридора совместными усилиями будут продолжать свою деятельность.

Опять же должен сказать, что мы в этом году уже предусмотрели средства порядка 120 миллионов долларов (в долларовом эквиваленте) для модернизации этого железнодорожного участка, с тем чтобы выйти на требуемую пропускную способность".