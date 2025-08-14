Президент Азербайджана утвердил соглашения с Узбекистаном

Президент Ильхам Алиев утвердил 4 соглашения, подписанные между Азербайджаном и Узбекистаном 2 июля этого года.

Как сообщает Report, утвержденные соглашения включают:

- Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;

- Соглашение между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан о взаимном признании институтов уполномоченных экономических операторов;

- Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области науки, профессионального образования и высшего образования;

- Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан об организации обмена информацией о скопированных, украденных, утерянных и связанных с преступной деятельностью мобильных устройствах.