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Президент утвердил меморандум между таможенными органами Азербайджана и Пакистана

Президент утвердил меморандум между таможенными органами Азербайджана и Пакистана Президент утвердил Меморандум о взаимопонимании между таможенными органами Азербайджана и Пакистана
Бизнес
6 мая 2025 г. 16:13
Президент утвердил меморандум между таможенными органами Азербайджана и Пакистана

Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Таможенной службой Пакистана (Федеральный совет по доходам о предварительном электронном обмене информацией.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, после вступления в силу меморандума о взаимопонимании Государственный таможенный комитет должен обеспечить реализацию его положений, а Министерство иностранных дел должно направить уведомление пакистанской стороне о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления документа в силу.

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Версия на английском языке President approves memorandum between customs authorities of Azerbaijan and Pakistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan arasında gömrük sahəsində Anlaşma Memorandumu təsdiqlənib

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