Президент Турции обратился к участникам проходящего в Баку форума

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед участниками форума "Азербайджанские инвестиции и молодые предприниматели", организованного совместно Молодежным форумом исламского сотрудничества (ICYF) и Агентством по развитию малого и среднего

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед участниками форума "Азербайджанские инвестиции и молодые предприниматели", организованного совместно Молодежным форумом исламского сотрудничества (ICYF) и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики в Баку.

Как сообщает Report, глава турецкого государства поблагодарил за приглашение на форум.

Он также выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку мероприятия, и отметил героизм азербайджанских юношей в 44-дневной Отечественной войне.