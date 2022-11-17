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Президент Турции обратился к участникам проходящего в Баку форума

Президент Турции обратился к участникам проходящего в Баку форума Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед участниками форума "Азербайджанские инвестиции и молодые предприниматели", организованного совместно Молодежным форумом исламского сотрудничества (ICYF) и Агентством по развитию малого и среднего
Бизнес
17 ноября 2022 г. 10:46
Президент Турции обратился к участникам проходящего в Баку форума

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед участниками форума "Азербайджанские инвестиции и молодые предприниматели", организованного совместно Молодежным форумом исламского сотрудничества (ICYF) и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики в Баку.

Как сообщает Report, глава турецкого государства поблагодарил за приглашение на форум.

Он также выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку мероприятия, и отметил героизм азербайджанских юношей в 44-дневной Отечественной войне.

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Версия на английском языке ФотоTurkish President addresses participants of Azerbaijan Investment and Young entrepreneurs Forum 

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