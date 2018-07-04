Президент ТПП Равалпинди: Мы сосредоточили наше внимание на Южном Кавказе

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Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Торговые отношения между Азербайджаном и Пакистаном имеют большой неисследованный потенциал.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Торгово-промышленной палаты Равалпинди Захид Лятиф Хан на Азербайджано-пакистанском бизнес-форуме в Баку.

Он сказал, что Палата имеет тесные связи со странами Ближнего Востока, и теперь она сосредоточила свое внимание на Южном Кавказе.

Говоря о транспортном коридоре CPEC (Китайско-пакистанский экономический коридор), Захид Лятиф Хан отметил, что проходящий через Иран коридор может принести большую пользу странам Центральной Азии и Южного Кавказа.