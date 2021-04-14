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Президент Toshiba подал в отставку

Президент Toshiba подал в отставку Президент японской электротехнической корпорации Toshiba Нобуаки Куруматани подал в среду в отставку на фоне острых внутренних противоречий, связанных с попыткой британского инвестиционного фонда CVC Capital Partners купить эту компанию.
Бизнес
14 апреля 2021 г. 08:29
Президент Toshiba подал в отставку
Нобуаки Куруматани

Президент японской электротехнической корпорации Toshiba Нобуаки Куруматани подал в среду в отставку на фоне острых внутренних противоречий, связанных с попыткой британского инвестиционного фонда CVC Capital Partners купить эту компанию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное общественное телевидение.

Об отставке было объявлено на состоявшемся в среду заседании совета директоров компании. Его председатель Сатоси Цунокава избран новым президентом Toshiba. Ушедший в отставку Куруматани ранее подвергся острой критике со стороны ряда акционеров, которые обвинили его в корыстных интересах при попытке провести сделку по продаже корпорации. Он ранее возглавлял японское подразделение фонда CVC Capital Partners, который собирается купить Toshiba.

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Версия на английском языке Toshiba chief executive steps down

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