Президент Toshiba подал в отставку

Президент японской электротехнической корпорации Toshiba Нобуаки Куруматани подал в среду в отставку на фоне острых внутренних противоречий, связанных с попыткой британского инвестиционного фонда CVC Capital Partners купить эту компанию.

Президент японской электротехнической корпорации Toshiba Нобуаки Куруматани подал в среду в отставку на фоне острых внутренних противоречий, связанных с попыткой британского инвестиционного фонда CVC Capital Partners купить эту компанию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное общественное телевидение.

Об отставке было объявлено на состоявшемся в среду заседании совета директоров компании. Его председатель Сатоси Цунокава избран новым президентом Toshiba. Ушедший в отставку Куруматани ранее подвергся острой критике со стороны ряда акционеров, которые обвинили его в корыстных интересах при попытке провести сделку по продаже корпорации. Он ранее возглавлял японское подразделение фонда CVC Capital Partners, который собирается купить Toshiba.