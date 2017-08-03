Президент США предложил отменить визовую лотерею Green Card

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Американские власти намерены отказаться от электронной лотереи Green Card, по которой мигранты могут получить вид на жительство в США.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, президент Дональд Трамп представил законопроект по изменению положений иммиграционного законодательства США. Новые меры призваны ужесточить иммиграционный контроль. Трамп назвал новый законопроект "одной из самых больших реформ иммиграционной системы за полвека".

В частности, вместо лотереи Green Card законопроект по "реформированию американского иммиграционного законодательства для улучшения занятости" (RAISE, Reforming American Immigration for Strong Employment) предполагает "соревновательный процесс", больше шансов на победу в котором у тех мигрантов, которые способны финансово обеспечить себя и свою семью.

Текущая программа "Иммиграция по программе виз для иммигрантов разных национальностей" (Diversity Visa) действует в США с 1990 года. В рамках данной программы ежегодно проводится лотерея Green Card, в которой выявляются 50 тыс. человек, получающих вид на жительство и разрешение на работу в США. В лотерее принимают участие страны с низким уровнем иммиграции в США.