Президент России: Взаимный товарооборот с Азербайджаном вырос на 16 процентов и достиг 3,4 млрд долларов

"Сегодня был подробно рассмотрен весь комплекс актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Прежде всего, мы обсудили возможности и перспективы наращивания взаимовыгодных торгово-экономических связей".

"Сегодня был подробно рассмотрен весь комплекс актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Прежде всего, мы обсудили возможности и перспективы наращивания взаимовыгодных торгово-экономических связей".

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве 22 февраля.

"Отмечу, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос на 16 процентов и достиг почти трех с половиной - 3,4 - миллиарда долларов, а общий объем встречных капиталовложений составляет порядка шести миллиардов долларов", - отметил В.Путин.