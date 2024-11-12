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Президент: Работы по техническо-экономическому обоснованию прокладки энергокабеля по дну Черного моря скоро завершатся

Президент: Работы по техническо-экономическому обоснованию прокладки энергокабеля по дну Черного моря скоро завершатся Мы также ориентируемся на экспортные рынки и активно сотрудничаем с нашими партнерами для реализации еще одного важного проекта в области энергетической безопасности.
Бизнес
12 ноября 2024 г. 13:12
Президент: Работы по техническо-экономическому обоснованию прокладки энергокабеля по дну Черного моря скоро завершатся

Мы также ориентируемся на экспортные рынки и активно сотрудничаем с нашими партнерами для реализации еще одного важного проекта в области энергетической безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия саммита лидеров COP29 12 ноября в Баку.

Отметив, что одним из таких проектов является прокладка энергокабеля по дну Черного моря, глава государства сказал:

"Это позволит нам экспортировать зеленую энергию в Европу, и технический потенциал этого кабеля - кстати, технико-экономическое обоснование по этому проекту будет готово совсем скоро - составляет около четырех гигаватт. Но, опять же, это только начало".

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Версия на английском языке President: Feasibility study for Black Sea-Caspian energy cable will be ready very soon
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Qara dənizin dibi ilə enerji kabelinin texniki əsaslandırma işləri bu yaxınlarda bitəcək

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