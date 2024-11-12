Президент: Работы по техническо-экономическому обоснованию прокладки энергокабеля по дну Черного моря скоро завершатся

Мы также ориентируемся на экспортные рынки и активно сотрудничаем с нашими партнерами для реализации еще одного важного проекта в области энергетической безопасности.

Мы также ориентируемся на экспортные рынки и активно сотрудничаем с нашими партнерами для реализации еще одного важного проекта в области энергетической безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия саммита лидеров COP29 12 ноября в Баку.

Отметив, что одним из таких проектов является прокладка энергокабеля по дну Черного моря, глава государства сказал:

"Это позволит нам экспортировать зеленую энергию в Европу, и технический потенциал этого кабеля - кстати, технико-экономическое обоснование по этому проекту будет готово совсем скоро - составляет около четырех гигаватт. Но, опять же, это только начало".