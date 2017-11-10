Президент ознакомился с условиями, созданными в Торговом центре "Гянджа Молл"

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Торговом центре "Гянджа Молл".

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован об условиях, созданных в торговом центре.

Было сообщено, что строительство "Гянджа Молл", расположенного на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Гасана Алиева, началось в августе 2014 года, строительные работы завершились в октябре 2017 года. Общая площадь торгового комплекса составляет 26 293 кв. м, а торговая площадь - 11 тыс. кв. м. Четыре этажа восьмиэтажного центра находятся на подвальном уровне. На 1-м, 2-м и 3-м подвальных этажах создана стоянка на 411 автомобилей. Кроме того, здесь действует супермаркет. В Торговом комплексе планируется оказание многочисленных услуг жителям и гостям города. Здесь есть магазины электроники, бытового оборудования, мебели, парфюмерии и домашних аксессуаров. В "Гянджа Молл" также действуют магазины обуви, одежды, детской одежды, спортивных товаров, покупателям предлагается продукция известных мировых брендов.

Было отмечено, что здесь расположены аптека, книжный магазин, различные рестораны и кинотеатр "Cinema Plus". В Торговом центре планируется обеспечить новыми рабочими местами 800 человек.

Глава государства попробовал сладости в супермаркете "Браво" Торгового центра.

Сдача в эксплуатацию таких объектов, как "Гянджа Молл" демонстрирует экономический потенциал нашей страны и организацию на высоком уровне услуг гражданам. Кроме того, реализация этого проекта вносит большой вклад в модернизацию облика города Гянджи.