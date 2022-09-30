Президент: Настало время для участия бизнес-сообществ Болгарии и Азербайджана во взаимных проектах

"Учитывая дружеские отношения между Болгарией и Азербайджаном, считаю, что для наших бизнес-сообществ настало время для участия во взаимных проектах".

"Учитывая дружеские отношения между Болгарией и Азербайджаном, считаю, что для наших бизнес-сообществ настало время для участия во взаимных проектах".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии в рамках официального визита в эту страну.

"Прежде всего, хочу сказать, что очень доволен обсуждениями, проведенными сегодня с президентом и премьер-министром. Мы провели переговоры по многим сферам, представляющим взаимный интерес. Мы обсудили пути расширения взаимного сотрудничества. Мы коснулись экономических связей, включая энергетический и транспортный секторы, сфер торгового сотрудничества. Эти отрасли очень важны для наших взаимных связей, а также регионального развития. Естественно, мы обсудим интересующие вас вопросы, так как ваше участие в нынешней встрече свидетельствует о том, что вы хорошо знаете нашу страну, знакомы с нашим развитием и проводимыми реформами. Надеюсь, что после нынешней встречи вы охотнее будете сотрудничать с нашими компаниями, страной, как в качестве инвесторов, так и посредством контрактов", - сказал глава государства.