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Президент: Настало время для участия бизнес-сообществ Болгарии и Азербайджана во взаимных проектах

Президент: Настало время для участия бизнес-сообществ Болгарии и Азербайджана во взаимных проектах "Учитывая дружеские отношения между Болгарией и Азербайджаном, считаю, что для наших бизнес-сообществ настало время для участия во взаимных проектах".
Бизнес
30 сентября 2022 г. 20:41
Президент: Настало время для участия бизнес-сообществ Болгарии и Азербайджана во взаимных проектах

"Учитывая дружеские отношения между Болгарией и Азербайджаном, считаю, что для наших бизнес-сообществ настало время для участия во взаимных проектах".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии в рамках официального визита в эту страну.

"Прежде всего, хочу сказать, что очень доволен обсуждениями, проведенными сегодня с президентом и премьер-министром. Мы провели переговоры по многим сферам, представляющим взаимный интерес. Мы обсудили пути расширения взаимного сотрудничества. Мы коснулись экономических связей, включая энергетический и транспортный секторы, сфер торгового сотрудничества. Эти отрасли очень важны для наших взаимных связей, а также регионального развития. Естественно, мы обсудим интересующие вас вопросы, так как ваше участие в нынешней встрече свидетельствует о том, что вы хорошо знаете нашу страну, знакомы с нашим развитием и проводимыми реформами. Надеюсь, что после нынешней встречи вы охотнее будете сотрудничать с нашими компаниями, страной, как в качестве инвесторов, так и посредством контрактов", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President: Time for Bulgarian and Azerbaijani business people to participate in mutual projects
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bolqarıstan və Azərbaycanın biznes cəmiyyətlərinin qarşılıqlı layihələrdə iştirak etməsinin əsl zamanıdır"

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