Президент НАНА: Азербайджанская наука должна зарабатывать

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская наука предлагает инновации, однако их внедрение сопряжено с трудностями. В стране нет бизнес-базы для налаживания связей между наукой и бизнесом.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде на проходящей в Баку конференции "Значение инноваций и технологий в экономических реформах".

"Очевидно, что азербайджанский бизнес молодой, не проявляет большого интереса к науке и не желает рисковать. Считаю, что азербайджанская наука сама должна зарабатывать. Ученые имеют определенные обязательства перед бизнес-сферой. Они должны стимулировать интерес предпринимателей", - сказал А. Ализаде.

По словам президента НАНА, в Азербайджане нет зарубежного механизма получения дохода от небольших изобретений: "Авторы получают стимул от доходных изобретений. Считаю, законодательно следует закрепить пункт о том, что ученый будет получать 20-30% прибыли, приносимой его изобретением. Имеются факты, что государственные и частные компании получают большие доходы от изобретений азербайджанских ученых, однако никто из них не думает выплачивать им их долю".