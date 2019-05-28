​Президент MEDEF посетит Азербайджан

Азербайджан посетит делегация, представляющая местные компании Франции.

Как сообщает французское бюро Report, визит состоится 10-12 июля.

В делегацию входят президент Организации предпринимателей Франции (MEDEF) Жоффрей Ру Безу (Geoffroy Roux Bezieuz), вице-президент Международной организации предпринимателей Франции (MEDEF İnternational), президент франко-азербайджанского совета и заместитель гендиректора группы SUEZ Мари-Анж Дебон и представители различных компаний.

Целью визита является усиление регулярной и продолжительной деятельности французских компаний в Азербайджане, взаимного обмена опытом и сотрудничества по различным секторам.

Напомним, что франко-азербайджанский совет при Международной организации предпринимателей Франции функционирует с 1992 года. С того времени, особенно за последние 10 лет, совет осуществил многочисленные инициативы и мероприятия, которыми могут воспользоваться французские компании в Азербайджане. Совет регулярно информирует французские компании о возможностях по различным секторам в Азербайджане, структуре сфер деятельности и пр., дает юридические консультации и, таким образом, старается усилить двусторонние отношения.