Президент "МАКС": Совместная с Россией разработка самолетов станет абсолютно новым стартапом для Азербайджана

Москва. 22 августа. REPORT.AZ/ Совместная с Россией разработка самолетов в Азербайджане станет абсолютно новым стартапом для республики, заявил Report президент Международного авиакосмического салона "МАКС" Магомед Талбоев, комментируя возможную совместную с российскими специалистами разработку самолетов в Азербайджане.

"Российские самолеты до сих пор делались исключительно на территории России, и если достигнуто соглашение о совместной их разработке в Азербайджане, значит это абсолютно новый старт-ап", - заявил М.Талбоев.

По мнению президента салона, совместное производство может быть и военным, на что указывает интенсивность встреч высокопоставленных сотрудников обеих стран.

"Думаю, речь скорее пойдет о гражданской авиации и специальных летных средствах", - сказал он.

По словам М.Талбоева, авиакосмическая отрасль для Азербайджана - новая сфера, так как, насколько он знает, в республике производятся лишь беспилотные летательные аппараты.

"Сейчас возрастает потребность в частных, малогабаритных самолетах. Такие летательные аппараты разрабатываются в России сразу несколькими опытно-конструкторскими бюро. В частности возможно сотрудничество с Нижегородским авиасторительным заводом. Что касается специальной авиатехники, то можно отметить Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева. На этом заводе производят перспективные самолеты-амфибии. Несколько лет назад МЧС Азербайджана закупил один из таких самолетов. Хорошая и нужная техника", - отметил президент "МАКС".

Он подчеркнул, что у России в наличии есть большие мощности для реализации практически любых проектов в авиационной отрасли.

"Чтобы увидеть все это, обязательно должны приехать компетентные люди из Азербайджана", - заявил М.Талбоев.

По его словам, до сих пор неизвестно, что осталось в Азербайджане от советского времени в контексте строительства авиакосмических аппаратов.

"Там были раньше различные конструкторские бюро, о функционировании которых сегодня нет никакой информации", - подчеркнул президент салона.

Он выразил мнение, что отсутствие Азербайджана на больших авиакосмических салонах, в том числе и в "МАКС", тормозит развитие этой отрасли в стране.