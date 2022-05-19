Президент Литвы призвал деловые круги Азербайджана к сотрудничеству

Литовский лидер Гитанас Науседа призвал бизнес-сообщество Азербайджана использовать экосистему его страны в качестве точки входа на рынок Европейского Союза.

Литовский лидер Гитанас Науседа призвал бизнес-сообщество Азербайджана использовать экосистему его страны в качестве точки входа на рынок Европейского Союза.

Как передает Report, об этом заявил он во время выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

"Я призываю деловые круги Азербайджана воспользоваться экосистемой Литвы как точкой выхода на рынок Европейского Союза. Для обеих стран деловое сотрудничество представляет особое значение. Сегодня я очень рад видеть прибывшие из Литвы делегации, представляющие различные секторы.

Уважаемые деловые круги Литвы и Азербайджана, желаю всем вам интересных обсуждений и надеюсь, что в ходе бесед будут достигнуты полезные результаты для наших стран - Литвы и Азербайджана", - сказал Гитанас Науседа.