Президент LCCI: Пакистан и Азербайджан должны довести объем взаимной торговли до $1 млрд в год

17:18

Необходимо приложить совместные усилия для увеличения объема взаимного товарооборота между Пакистаном и Азербайджаном минимум до $1 млрд в год в течение ближайших нескольких лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press of Pakistan, об этом сказал президент Торгово-промышленной палаты Лахора (LCCI) Миан Абузар Шад.

По его словам, географическое положение Азербайджана, граничащего с Россией, Грузией, Ираном, Турцией и Арменией, делает страну ключевым игроком в региональных торговых и транспортных маршрутах: "Более того, Азербайджан, обладающий богатыми запасами нефти и природного газа, признан одной из ключевых стран на глобальном энергетическом рынке".

Президент LCCI отметил, что, несмотря на глубокие связи между двумя странами, реальный торговый потенциал остается неиспользованным: "В 2023-2024 годах объемы нашего экспорта в Азербайджан составили всего $6 млн, а импорт из Азербайджана - несколько тысяч долларов США. Основная причина такого низкого уровня торгового оборота между двумя странами заключается в отсутствии необходимой информации о рынках друг друга".