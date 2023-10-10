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Президент компании: В Азербайджане имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства и туризма

Президент компании: В Азербайджане имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства и туризма В Азербайджане имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства и туризма.
Бизнес
10 октября 2023 г. 13:39
Президент компании: В Азербайджане имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства и туризма

В Азербайджане имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства и туризма.

Как сообщает Report, об этом сказал президент компании TET International Development Japan Таро Савада на проходящем в Баку азербайджано-японском бизнес-форуме по туризму и экономике.

"Пять лет назад мы начали в Азербайджане деятельность в сфере табаководства. В настоящее время на четырех наших заводах работают более 2 000 сотрудников. В Азербайджане мы увидели большой потенциал для развития сельского хозяйства и туризма. Мы также начали определенную работу, связанную с туризмом. За последние два года мы проделали определенную работу по налаживанию сотрудничества с Бюро по туризму Азербайджана и будем продолжать эти шаги. Кроме того, осуществляются меры по укреплению связей в сфере туризма между японским городом Осака и Баку", - сказал он.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя правления Бюро по туризму Азербайджана Джаваншир Байрамов отметил, что наша страна заинтересована в расширении сотрудничества в сфере туризма с Японией, в частности с Осака. По его словам, для расширения связей в сфере туризма Бюро примет участие в международной туристической выставке, которая пройдет в октябре 2023 года в Японии.

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Версия на английском языке Japanese businessman: Agriculture and tourism have more potential in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Yapon iş adamı: "Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və turizmin potensialı daha çoxdur"

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