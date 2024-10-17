Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о ликвидации ОАО "Азерконтракт"

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о ликвидации Государственной контрактной корпорации ОАО "Азерконтракт" и регулировании вытекающих из этого вопросов.

Как сообщает Report, "Азерконтракт" ликвидируется с 1 декабря.

Согласно распоряжению, отныне полномочия по закупке природного газа у производителей газа на внутреннем рынке, организации его транспортировки, продажи внутренним дистрибьюторам и потребителям будет осуществлять Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).