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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о ликвидации ОАО "Азерконтракт"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о ликвидации ОАО "Азерконтракт" 15^34
Бизнес
17 октября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о ликвидации ОАО Азерконтракт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о ликвидации Государственной контрактной корпорации ОАО "Азерконтракт" и регулировании вытекающих из этого вопросов.

Как сообщает Report, "Азерконтракт" ликвидируется с 1 декабря.

Согласно распоряжению, отныне полномочия по закупке природного газа у производителей газа на внутреннем рынке, организации его транспортировки, продажи внутренним дистрибьюторам и потребителям будет осуществлять Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev signs order to liquidate Azercontract OJSC
Версия на азербайджанском языке “Azərkontrakt" ləğv edilir

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