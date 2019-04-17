Ильхам Алиев: Мы надеемся увидеть больше китайских компаний в Азербайджане

"В Азербайджане господствует очень благоприятная инвестиционная среда, поэтому мы надеемся увидеть больше китайских компаний в области промышленного производства, информационных технологий, сельского хозяйства и ряде других сфер".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью информационному агентству Китая "Синьхуа".

“В то же время мы активно сотрудничаем и в экономической сфере. Присоединившись к инициативе Китая, Азербайджан стал соучредителем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Ряд китайских компаний успешно работает в Азербайджане, мы хотим видеть больше китайских компаний в нашей стране в качестве инвесторов, торговых предприятий и подрядчиков. В Азербайджане господствует очень благоприятная инвестиционная среда, поэтому мы надеемся увидеть больше китайских компаний в области промышленного производства, информационных технологий, сельского хозяйства и ряде других сфер”, - cказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в торговом обороте между Азербайджаном и Китаем существует положительная динамика. «Наш товарооборот составляет 1,3 миллиарда долларов. Импорт из Китая вырос на 40 процентов. Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Китая на Южном Кавказе. В Китае функционирует торговое представительство нашей страны. Кроме того, в Урумчи, Лючжоу и Шанхае открыты торговые дома Азербайджана. Азербайджан организовывает торговые миссии в различные регионы Китая. Китайские компании участвуют в реализации промышленных проектов в Азербайджане. Успешно работают в нашей стране и китайские компании в области ИКТ», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан уделяет большое внимание развитию индустрии туризма. «В последние годы мы добились значительных успехов в этом направлении. Число китайских туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось на 53 процента. Азербайджан применяет упрощенную визовую процедуру для граждан Китая. Визу можно получить в международных аэропортах Азербайджана. Между Азербайджаном и Китаем осуществляются регулярные прямые рейсы», - сказал глава государства.