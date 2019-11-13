Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже утвердился как очень ответственная страна в мировом масштабе

"Азербайджан уже утвердился как очень ответственная страна в мировом масштабе".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев принимая новоназначенных глав исполнительных властей города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

"За 15 лет – в 2003-2018 годах наша экономика выросла более, чем втрое. Все остальные показатели подтверждают, что экономический рост одновременно позитивно отразился и на социальном обеспечении граждан. Таким образом, бедность в Азербайджане сократилась примерно с 50 до 5 процентов. На самом низком уровне находится внешний государственный долг, составляющий лишь 17 процентов валового внутреннего продукта, по этому показателю мы занимаем девятое место в мировом масштабе", - отметил Президент.

Далее, глава государства подчеркнул, что реализованы крупные инфраструктурные проекты, уровень газификации в нашей стране сегодня составляет 96 процентов.

"Давосский всемирный экономический форум удостоил Азербайджан второго места в мировом масштабе по коэффициенту доступности электроэнергии. Это – высокое достижение. Строительство дорог – за 15 лет проложено 15 тысяч километров дорог, в том числе магистральных, междугородних, проселочных. Успешно реализованы другие инфраструктурные проекты, в том числе связанные с социальной инфраструктурой, построено, реконструировано или отремонтировано более 3200 школ, свыше 640 медицинских учреждений. То есть, все достигнутые результаты можно перечислять часами.

Должен отметить, что имеются большие успехи в области технологического развития. Сегодня Азербайджан является членом космического клуба, у нас три спутника. Могу сказать, что по результатам недавней крайне напряженной конкуренции Азербайджан в 2022 году будет принимать Международный конгресс астронавтики. Хочу сообщить, что нашими соперниками были Рио-де-Жанейро, Дели и Сингапур. То есть, нет необходимости говорить о том, насколько развитыми городами они являются. Азербайджан победил и в этом состязании. За счет чего? За счет того, что наша политика пользуется огромной поддержкой, одобрением в мировом масштабе. Наши слова не расходятся с делами. Азербайджан уже утвердился как очень ответственная страна в мировом масштабе", - сказал Ильхам Алиев.