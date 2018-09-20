Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о поддержке конкурентоспособного внутреннего производства в ненефтяном секторе

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по поддержке конкурентоспособного внутреннего производства в ненефтяном секторе.

Как передает Report, в распоряжении говорится:

"В результате экономических реформ, осуществляемых в Азербайджанской Республике в области обеспечения динамичного и конкурентоспособного развития ненефтяного сектора, расширились потенциальные возможности данного сектора, были созданы новые производственные участки, за счет местного производства импортозамещающей продукции повысился уровень обеспечения ненефтяной продукцией, возросла экспортная способность.

Усиление конкурентоспособности внутреннего производства путем привлечения прямых иностранных инвестиций в ненефтяной сектор для дальнейшего ускорения развития данной отрасли, поддержка деятельности по замещению импорта и еще большее повышение уровня самообеспечения местной продукцией, повышение экспортных возможностей ненефтяного сектора намечены как стратегические цели в стратегических дорожных картах по национальной экономике и основным секторам экономики, утвержденных Указом Президента Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года номер 1138.

В целях повышения государственной поддержки стимулирования производства конкурентоспособной ненефтяной продукции в стране, улучшения ее сырьевой базы, создания новых импортозамещающих производственных сфер и расширения экспортных возможностей, а также обеспечения исполнения мер, вытекающих из стратегических дорожных картах по национальной экономике и основным секторам экономики, утвержденных Указом Президента Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года номер 1138, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Кабинету Министров Азербайджанской Республики в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проекты нормативно-правовых актов и предложения о нижеследующем:

1.1.механизме поощрения инвестиций «Впервые в Азербайджане» (First in Azerbaijan) для организации производства не производимой в стране новой конкурентоспособной продукции;

1.2.механизме государственной поддержки изучения внутреннего рынка с целью поддержки конкурентоспособного производства субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства;

1.3.механизме государственной поддержки повышения кадрового потенциала для поддержки производственной деятельности субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства;

1.4. применении таможенных льгот на импорт сырья, не производимого в стране и используемого во внутреннем производстве;

1.5. расширении продажи в торговых сетях продукции, производимой субъектами микро- и малого предпринимательства;

1.6. «Образцовом положении о кластерах субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства»;

1.7. «Порядке регулирования механизмов «Инвестиций в Азербайджан» (Invest in Azerbaijan)».

2. Поручить Министерству экономики Азербайджанской Республики в целях повышения конкуренто- и экспортной способности ненефтяного сектора:

2.1. в трехмесячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о подключении функционирующих в стране предприятий к глобальным стоимостным цепочкам;

2.2. на основе сравнительного преимущества обеспечить подготовку перечня конкретной продукции, местное производство которой является конкурентоспособным, и поощрение продукции, организация производства которой является коммерчески рентабельной;

2.3. в целях обеспечения исполнения пункта 2.2 настоящего Распоряжения создать рабочую группу с привлечением представителей Министерства налогов, Министерства сельского хозяйства, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Министерства энергетики, Государственного таможенного комитета, Государственного комитета по статистике, Государственного агентства контроля антимонопольного и потребительского рынка, Агентства интеллектуальной собственности и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики;

2.4. с использованием возможностей интернет-порталов «www.azexport.az» и «www.enterpriseazerbaijan.com» принять меры, направленные на привлечение в ненефтяной сектор прямых иностранных инвестиций, представление открытых инвестиционных проектов на альтернативное финансирование, расширение возможностей выхода местных товаров на традиционные и новые рынки, ускорение процесса интеграции производителей ненефтяной продукции в международный рынок и повышение экспортной способности данного сектора.

3. Поручить Центру анализа экономических реформ и коммуникаций в целях усовершенствования потенциала привлечения в Азербайджан прямых иностранных инвестиций и дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности обеспечить сдачу в эксплуатацию интернет-портала www.enterpriseazerbaijan.com, отражающего сведения о проектах, открытых к альтернативному финансированию, и новых инвестиционных возможностях в стране, а также являющегося благоприятной платформой для финансирования местными иностранными инвесторами инвестиционных проектов".