Президент Ильхам Алиев: Азербайджан оказывает поддержку развитию предпринимательства

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "В Азербайджане есть фонд по поддержке предпринимательства. За последние порядка десять лет около 2 миллиардов долларов было предоставлено частному сектору на очень выгодной базе. Также им были предоставлены рекомендации, оказана поддержка государства".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на панельной сессии "Стратегический обзор: Евразия" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент также отметил, что государство уделяет особое внимание региональному развитию: "Сейчас мы реализуем третью программу по региональному развитию, которая позволила нам создать условия для ведения бизнеса мелкими предпринимателями. К этим условиям можно отнести инфраструктуру - за период в около 15 лет мы построили 12 тысяч километров дорог, включая дороги в сельской местности. Это позволило не только облегчить доступ, но позволило фермерам доставлять свою продукцию на рынок. Уровень газификации в Азербайджане превышает 90 процентов. Мы превратились из импортера в экспортера электроэнергии".