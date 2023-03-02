Президент Группы Исламского банка развития и представитель Кыргызстана посетили “Бакинский дом МСП”

Находящийся с визитом в Азербайджане президент Группы Исламского банка развития Мухаммед Сулейман аль-Джасир ознакомился с деятельностью “Бакинского дома МСП”.

Находящийся с визитом в Азербайджане президент Группы Исламского банка развития Мухаммед Сулейман аль-Джасир ознакомился с деятельностью “Бакинского дома МСП”.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики.

Председатель правления агентства Орхан Мамедов подробно проинформировал гостя о деятельности Дома МСП, услугах, оказываемых государственными и частными структурами. Сулейман аль-Джасир и О.Мамедов провели обмен мнениями о сотрудничестве в области развития местных МСП, финансировании МСП и альтернативных инструментах финансирования в этой области.

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакытом Торобаевым также ознакомилась с деятельностью “Бакинского дома МСП”. O.Мамедов и Торобаев провели обмен мнениями о сотрудничестве между бизнесменами двух стран, возможностях дальнейшего расширения этих связей.

Затем в организованном Бакинском доме МСП состоялась встреча между делегацией Кыргызстана и азербайджанскими бизнесменами.