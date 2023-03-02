О нас

Президент Группы Исламского банка развития и представитель Кыргызстана посетили “Бакинский дом МСП”

Президент Группы Исламского банка развития и представитель Кыргызстана посетили “Бакинский дом МСП” Находящийся с визитом в Азербайджане президент Группы Исламского банка развития Мухаммед Сулейман аль-Джасир ознакомился с деятельностью “Бакинского дома МСП”.
Бизнес
2 марта 2023 г. 10:59
Президент Группы Исламского банка развития и представитель Кыргызстана посетили “Бакинский дом МСП”

Находящийся с визитом в Азербайджане президент Группы Исламского банка развития Мухаммед Сулейман аль-Джасир ознакомился с деятельностью “Бакинского дома МСП”.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики.

Председатель правления агентства Орхан Мамедов подробно проинформировал гостя о деятельности Дома МСП, услугах, оказываемых государственными и частными структурами. Сулейман аль-Джасир и О.Мамедов провели обмен мнениями о сотрудничестве в области развития местных МСП, финансировании МСП и альтернативных инструментах финансирования в этой области.

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакытом Торобаевым также ознакомилась с деятельностью “Бакинского дома МСП”. O.Мамедов и Торобаев провели обмен мнениями о сотрудничестве между бизнесменами двух стран, возможностях дальнейшего расширения этих связей.

Затем в организованном Бакинском доме МСП состоялась встреча между делегацией Кыргызстана и азербайджанскими бизнесменами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİslam İnkişaf Bankı Qrupunun prezidenti və Qırğızıstan rəsmisi “Bakı KOB evi”ndə olub

Экслюзивные новости

Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi