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Президент: Европейский инвестиционный банк может стать близким партнером Азербайджана по трем областям

Президент: Европейский инвестиционный банк может стать близким партнером Азербайджана по трем областям Европейский инвестиционный банк может стать близким партнером Азербайджана в области цифровой трансформации, развития и экспорта возобновляемых источников энергии, расширения транспортных связей.
Бизнес
18 февраля 2023 г. 17:34
Президент: Европейский инвестиционный банк может стать близким партнером Азербайджана по трем областям

Европейский инвестиционный банк может стать близким партнером Азербайджана в области цифровой трансформации, развития и экспорта возобновляемых источников энергии, расширения транспортных связей.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером 18 февраля в Мюнхене.

Президент Азербайджана поблагодарил за активное участие Европейского инвестиционного банка в качестве финансового партнера в процессе реализации проекта "Южный газовый коридор".

Информируя о планах по дальнейшему увеличению транспортно-логистического потенциала Азербайджана как страны, расположенной на Среднем коридоре, и созданию зоны свободной торговли, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что имеются большие возможности для сотрудничества и в этой сфере. Он также добавил, что в нашей стране создана привлекательная инвестиционная среда.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "EIB Azərbaycanın daha 3 sahə üzrə yaxın tərəfdaşı ola bilər"

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