Президент: Европейский инвестиционный банк может стать близким партнером Азербайджана по трем областям

Европейский инвестиционный банк может стать близким партнером Азербайджана в области цифровой трансформации, развития и экспорта возобновляемых источников энергии, расширения транспортных связей.

Европейский инвестиционный банк может стать близким партнером Азербайджана в области цифровой трансформации, развития и экспорта возобновляемых источников энергии, расширения транспортных связей.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером 18 февраля в Мюнхене.

Президент Азербайджана поблагодарил за активное участие Европейского инвестиционного банка в качестве финансового партнера в процессе реализации проекта "Южный газовый коридор".

Информируя о планах по дальнейшему увеличению транспортно-логистического потенциала Азербайджана как страны, расположенной на Среднем коридоре, и созданию зоны свободной торговли, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что имеются большие возможности для сотрудничества и в этой сфере. Он также добавил, что в нашей стране создана привлекательная инвестиционная среда.