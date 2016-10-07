Президент Azersun Holding: Азербайджан обладает всеми возможностями для погашения долгов

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан на сегодняшний день не имеет больших долгов, и государство обладает всеми возможностями для их погашения. Как передает Report, об этом заявил президент Azersun Holding Абдулбари Гозал.

По его словам, люди хотят покупать качественную продукцию: "Пресса должна поддерживать новое производство, чтобы они, в свою очередь, имели возможности давать им рекламу. Мы нуждаемся в вашей поддержке".

Президент Azersun Holding отметил, что в ходе событий на линии соприкосновения войск компания также сыграла роль в успешных операциях: "Во время военной операции против армян нам поручили доставить продукты на определенные высоты. Мы сделали это ночью и нас наградили медалью".