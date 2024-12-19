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Президент Азербайджана утвердил грантовый договор между ГТК и Всемирной таможенной организацией

Президент Азербайджана утвердил грантовый договор между ГТК и Всемирной таможенной организацией 17:28
Бизнес
19 декабря 2024 г. 17:49
Президент Азербайджана утвердил грантовый договор между ГТК и Всемирной таможенной организацией

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Грантовый договор о Фонде таможенного сотрудничества" между Государственным таможенным комитетом и Всемирной таможенной организацией.

Как сообщает Report, документ был подписан 29 июня 2024 года в Брюсселе.

После вступления в силу Грантового договора Государственному таможенному комитету (ГТК) поручено обеспечить выполнение его положений, а Министерству иностранных дел - уведомить Всемирную таможенную организацию о выполнении Азербайджаном необходимых внутригосударственных процедур.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan approves grant agreement between State Customs Committee and World Customs Organization
Версия на азербайджанском языке Prezident "Gömrük Əməkdaşlıq Fonduna dair Qrant Müqaviləsi"ni təsdiq edib

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