Президент Азербайджана утвердил грантовый договор между ГТК и Всемирной таможенной организацией

17:28

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Грантовый договор о Фонде таможенного сотрудничества" между Государственным таможенным комитетом и Всемирной таможенной организацией.

Как сообщает Report, документ был подписан 29 июня 2024 года в Брюсселе.

После вступления в силу Грантового договора Государственному таможенному комитету (ГТК) поручено обеспечить выполнение его положений, а Министерству иностранных дел - уведомить Всемирную таможенную организацию о выполнении Азербайджаном необходимых внутригосударственных процедур.