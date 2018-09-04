Президент Азербайджана: “Объем наших инвестиций в Турцию в ближайшие годы достигнет 20 миллиардов долларов”

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ “Объем наших инвестиций в Турцию в ближайшие годы достигнет 20 миллиардов долларов”.

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Центре культуры имени Чингиза Айтматова“Рух Ордо” в городе Чолпон-Ата Кыргызстане.

“Хотел бы обратить ваше внимание на экономическое сотрудничество. Особенно в нынешних условиях нам следует углубить экономическое сотрудничество. В частности, необходимо предпринять дополнительные шаги для увеличения товарооборота между нашими странами, и здесь, я считаю, особую роль играют инвестиционные проекты. Для поощрения взаимного инвестирования должны быть разработаны новые механизмы”, - отметил Президент Азербайджана.

“Азербайджан вкладывает крупные инвестиции в братские страны, в первую очередь, в Турцию. За последние годы в экономику Турции было вложено 14 миллиардов долларов и Турция примерно столько же инвестировала в Азербайджан. Объем наших инвестиций в Турцию в ближайшие годы достигнет 20 миллиардов долларов. Это отражает нашу дружбу, братство, одновременно, демонстрирует крупный экономический потенциал Турции. С лидерством моего дорогого брата Президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция превратилась в большую силу в мировом масштабе, является одной из ведущих стран «Большой двадцатки». Мы очень рады, что Турция с честью выходит из всех испытаний, в том числе экономических. Мы всегда рядом друг с другом и лучшим показателем этого, еще раз повторяю, является наше взаимное инвестирование. В Турции очень благоприятный инвестиционный климат, прекрасные условия для бизнеса и мы и впредь продолжим инвестирование в братскую страну”, - заявил Глава государства.

“В целом, инвестируя в братские страны, мы обеспечиваем и свои экономические интересы, и создаем новые возможности в этих странах. Азербайджан также сделал все для принятия инвестиций из братских стран. В Азербайджане также есть прекрасный инвестиционный климат и взаимное инвестирование еще больше укрепит наше единство. Особенно если учесть, что с октября прошлого года действует такой грандиозный инфраструктурный проект, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Эта дорога соединяет Азию с Европой и таким образом объем грузоперевозок растет и должен расти. Это новый транспортный коридор, новая транспортная артерия. Азербайджан с реализацией этого проекта вместе с братскими, соседними странами заново составляет энергетическую карту Евразии. Если учесть, что с транспортной точки зрения это очень благоприятный путь, то я призываю все дружественные страны воспользоваться этой дорогой, в том числе европейские страны, Венгрию, Узбекистан, Кыргызстан. Уже Казахстан, Турция, Азербайджан пользуются этой дорогой”, - сказал Ильхам Алиев.