Президент: Азербайджан показал лучший результат в регионе, заняв 55-е место в Отчете устойчивого развития по 2021 году

"В нынешнем году исполняется 60 лет со дня создания Движения неприсоединения. Единогласным решением 120 членов Движения неприсоединения Азербайджан на 18-м Саммите глав государств и правительств, состоявшемся в октябре 2019 года в Баку, взял на себя предс

"В нынешнем году исполняется 60 лет со дня создания Движения неприсоединения. Единогласным решением 120 членов Движения неприсоединения Азербайджан на 18-м Саммите глав государств и правительств, состоявшемся в октябре 2019 года в Баку, взял на себя председательство в Движении на три года. Азербайджан активно отстаивает обеспечение международной справедливости и норм международного права, а также легитимные интересы государств-участников Движения. В нынешнем году государства-члены Движения приняли единогласное решение о продлении председательства Азербайджана еще на год – до конца 2023 года. В сложный для всего мира период это является подтверждением и знаком высокой оценки успешного и эффективного председательства Азербайджана в Движении".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в ходе общих дебатов на 76-й сессии Генассамблеи ООН в видеоформате.

"Осуществление Целей устойчивого развития ООН имеет особое значение для Азербайджана. Азербайджан является одной из 12 стран в мире и первым государством в своем регионе, представившим 3-й Добровольный национальный отчет об исполнении Повестки дня 2030 года.

Азербайджан, набравший 72.4 из 100 возможных очков по индексу достижения Целей устойчивого развития, показал лучший результат в регионе, заняв 55-е место среди 165 стран в Отчете устойчивого развития по 2021 году. В отчете подчеркивается прогресс, достигнутый Азербайджаном в области сокращения бедности, здравоохранения, питания, участия женщин на рынке труда, чистой воды и санитарии, доступности энергии, пользования интернетом, охраной животных, находящихся под угрозой исчезновения, улучшения благосостояния населения, поступательного развития городов и населенных пунктов.

Азербайджан принимает активное участие в реализации таких проектов региональной связи, как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг и Север-Запад, тем самым он превратился в один из основных и надежных транспортных и логистических центров Евразии. Мы сдали в эксплуатацию Бакинский международный торговый порт, грузоперевалочная способность которого равна 15 миллионам тонн, при необходимости этот объем может быть увеличен до 25 миллионов тонн", - сказал глава государства.