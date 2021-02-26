Президент: Азербайджан будет привлекать компании России к работам в Карабахе

"Уже поступили заявки на предоставление услуг по планированию городов, строительству объектов, в том числе инфраструктурных"

Азербайджан будет привлекать российские компании к восстановительным работам в Карабахе и ждет соответствующие предложения.

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на пресс-конференции для местных и иностранных СМИ в видеоформате.

"Они уже и сами могут проявлять интерес, потому что мы получаем уже заявки из различных стран по определенным видам работ", - сказал глава государства, отметив, что уже поступили заявки на предоставление услуг по планированию городов, строительству объектов, в том числе инфраструктурных - дорог, мостов.

По словам президента, объем работ большой, территория более 10 тыс. квадратных километров освобождена.