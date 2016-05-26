Президент Австрии: Товарооборот с Азербайджаном возрос в 10 раз за последние 10 лет

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Австрию и Азербайджан связывают устоявшиеся и прочные отношения. Товарооборот между двумя странами увеличился почти в десять раз за последние 10 лет. Как сообщает Report, об этом заявил президент Австрии Хайнц Фишер в интервью журналу The Business Year.

По его словам, в 2015 году Австрия была пятым самым важным партнером по импорту Азербайджана.

Президент напомнил, что в 2010 году Федеральная палата экономики Австрии открыла офис в Баку, с целью содействия развитию и расширению двусторонних торговых отношений.

"Президент Ильхам Алиев отметил его стремление улучшить и диверсифицировать экономику Азербайджана. Австрия готова работать вместе с Азербайджаном в этом направлении", - заявил президент Австрии, отметив, что многие австрийские компании занимаются планированием, архитектурой и строительным бизнесом. Также страны сотрудничают в сфере поставок оборудования в области нефти и газа, фармацевтическом секторе, сфере образования.