Президент: Агентство по инвестициям Латвии и AZPROMO подпишут меморандум

Агентство по инвестициям и развитию бизнеса Латвии и азербайджанское Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) подпишут меморандум о взаимопонимании.

Агентство по инвестициям и развитию бизнеса Латвии и азербайджанское Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) подпишут меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, об этом президент Латвии Эгилс Левитс заявил на встрече с бизнес-кругами Азербайджана и Латвии в Баку.

По его словам, это станет базой для дальнейшего развития экономических и торговых связей, примером тесного сотрудничества между двумя странами.

Меморандум станет правовой базой, откроет новые возможности для большей активности компаний Латвии в Азербайджане и наоборот, отметил глава латвийского государства.