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Президент: Агентство по инвестициям Латвии и AZPROMO подпишут меморандум

Президент: Агентство по инвестициям Латвии и AZPROMO подпишут меморандум Агентство по инвестициям и развитию бизнеса Латвии и азербайджанское Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) подпишут меморандум о взаимопонимании.
Бизнес
8 марта 2023 г. 17:49
Президент: Агентство по инвестициям Латвии и AZPROMO подпишут меморандум

Агентство по инвестициям и развитию бизнеса Латвии и азербайджанское Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) подпишут меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, об этом президент Латвии Эгилс Левитс заявил на встрече с бизнес-кругами Азербайджана и Латвии в Баку.

По его словам, это станет базой для дальнейшего развития экономических и торговых связей, примером тесного сотрудничества между двумя странами.

Меморандум станет правовой базой, откроет новые возможности для большей активности компаний Латвии в Азербайджане и наоборот, отметил глава латвийского государства.

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Версия на азербайджанском языке Egils Levits: “Latviya İnvestisiya Agentliyi və AZPROMO arasında Anlaşma Memorandumu imzalanacaq”

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