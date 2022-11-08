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Презентована книга "Йени Карабахнаме"

Презентована книга "Йени Карабахнаме" Издана книга “Йени Карабахнаме: постконфликтное строительство в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах”, подготовленная Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
Бизнес
8 ноября 2022 г. 11:58
Презентована книга Йени Карабахнаме

Издана книга “Йени Карабахнаме: постконфликтное строительство в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах”, подготовленная Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Об этом Report сообщили в ЦАЭРК.

Согласно информации, книга посвящена одной из самых ярких страниц многовековой истории азербайджанского народа - второй годовщине Победы над Арменией в 44-дневной Отечественной войне. В книге рассказывается о постконфликтном строительстве, которое проводится в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах под руководством президента Ильхама Алиева.

В книге представлены отдельные разделы, посвященные вопросам обеспечения устойчивого мира и открытия коммуникаций, социальной политики, новой модели государственного управления, деятельности по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, создания социально-экономической инфраструктуры, государственного стимулирования, возрождения экономики, планомерного восстановления населенных пунктов, организации великого возвращения населения, привлечения Армении к международной ответственности и доведения до мира карабахских реалий.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Yeni Qarabağnamə” kitabı təqdim edilib

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